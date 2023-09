Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chúc mừng Tết Trung thu tới toàn thể người dân

Photo : YONHAP News

Trong ngày 28/9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu 2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã gửi thông điệp chúc mừng Tết Trung thu qua video tới toàn thể người dân.Vợ chồng Tổng thống cầu chúc người dân Hàn Quốc có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, hạnh phúc cùng với những người thân yêu.Tổng thống cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những binh lính quân đội, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, nhân viên vệ sinh môi trường vẫn đang tiếp tục làm việc, hoàn thành nhiệm vụ trong đợt nghỉ lễ dài lần này. Ông Yoon cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đời sống người dân sẽ luôn đủ đầy, vẹn tròn như trăng rằm.Đệ nhất phu nhân thì gửi lời cảm ơn tới những người dân đang không quản ngại giúp đỡ những người hàng xóm gặp khó khăn, khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng họ để lan tỏa những tình cảm ấm áp này.Mặt khác, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 27/9 đã chỉ thị cho các ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ tình hình trị an, thảm họa, sự cố, đảm bảo người dân có thể an tâm nghỉ lễ Trung thu một cách an toàn.Trong thời gian nghỉ lễ, Bộ Hành chính và an toàn khởi động "Phòng giám sát tình hình thảm họa, sự cố trung ương", chia sẻ thông tin theo thời gian thực với các cơ quan hữu quan, duy trì cơ chế hoạt động 24/24 giờ.Cơ quan này sẽ tiến hành rà soát hàng ngày về tình hình thời tiết, đối phó sự cố, giao thông đường bộ, đường biển, và hàng không, tổ chức cuộc họp kiểm tra hàng ngày với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương.Nếu dự báo có thể phát sinh thiệt hại do mưa bão, động đất hay hỏa hoạn nghiêm trọng thì Bộ sẽ ngay lập tức khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương để đối phó một cách nhanh chóng trên phạm vi liên ngành.