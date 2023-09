Nhật Bản sẽ xả nước thải nhiễm xạ ra biển đợt hai từ 5/10

Photo : YONHAP News

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 29/9 cho biết đã quyết định bắt đầu xả thải lần hai nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển từ ngày 5/10 tới.Thời gian xả thải đợt hai dự kiến là 17 ngày, tương tự đợt một, trong đó TEPCO có kế hoạch hòa loãng khoảng 7.800 tấn nước thải từ nhà máy Fukushima với nước biển, rồi xả ra biển. Lượng nước thải mỗi ngày là khoảng 460 tấn.Trước đó, TEPCO đã công bố kết quả phân tích mẫu nước thải lấy từ nhóm bể chứa C, đối tượng sẽ được lấy nước thải để xả ra biển trong đợt hai.TEPCO cho biết nước thải trong các bể chứa này đều phát hiện một lượng nhỏ chất phóng xạ như Carbon-14, Cesium-137, Cobalt-60, Iodine-129, nhưng tất cả đều dưới mức tiêu chuẩn.Về phần mình, Văn phòng điều phối Nhà nước thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/9 đã ra thông cáo báo chí, cho biết Seoul sẽ tiếp tục theo sát tình hình xả thải đợt hai của TEPCO, thực hiện các biện pháp tối ưu để đảm bảo việc xả thải không ảnh hưởng tới sự an toàn và sức khỏe người dân trong nước.Cụ thể, Văn phòng điều phối Nhà nước cho biết sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ các dữ liệu mà công ty điện lực Tokyo cung cấp, thông tin được công bố về kết quả phân tích các mẫu thử.Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ tiếp tục cử chuyên gia tới văn phòng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại nhà máy Fukushima để nhận các thông tin liên quan tới hoạt động kiểm chứng của cơ quan này. Dựa trên các thông tin được cung cấp, Seoul sẽ kiểm tra về tính an toàn, như TEPCO có xả nước thải theo đúng kế hoạch hay không.