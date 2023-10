Cán cân thương mại tháng 9 của Hàn Quốc thặng dư 3,7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/10 công bố số liệu cán cân thương mại tháng 9. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 54,66 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 10 năm ngoái.Đây là đợt giảm dài nhất kể từ sau đợt giảm 14 tháng từ tháng 12/2018 tới tháng 1/2020. Tuy nhiên, mức giảm tháng 9 là thấp nhất kể từ sau tháng 10 năm ngoái. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu từng giảm 16,2% tháng 7 và 8,3% trong tháng 8.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ giảm 7%, hóa dầu giảm 6%. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 9,9 tỷ USD, cao nhất kể từ sau tháng 10/2022, giảm 13,6%, mức giảm được cải thiện hơn các tháng trước (33,6% trong tháng 7 và 20,6% trong tháng 8). Bộ Công nghiệp đánh giá xuất khẩu chíp bán dẫn sau khi chạm đáy vào quý I năm nay đang có chiều hướng hồi phục.Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 11 tỷ USD, cao nhất trong năm nay. Cán cân thương mại với Trung Quốc thâm hụt 100 triệu USD. Xuất khẩu sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đạt mức cao kỷ lục (xét riêng trong các tháng 9) nhờ xuất khẩu ô tô tăng mạnh.Trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 50,9 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Do giá dầu quốc tế giảm nên kim ngạch nhập khẩu năng lượng như khí đốt, than đá đã giảm hơn 30%. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm, nhưng kim ngạch nhập khẩu còn giảm sâu hơn, nên cán cân thương mại tháng 9 vẫn thặng dư 3,7 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 4 tháng liên tiếp từ tháng 6.Một số ý kiến cho rằng đây là thặng dư do suy thoái kinh tế, nhưng Chính phủ khẳng định nền kinh tế Hàn Quốc vẩn chưa đến giai đoạn suy thoái, và xuất khẩu đang ở "điểm uốn" để chuẩn bị chuyển sang xu hướng tăng.