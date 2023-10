Gánh nặng mua nhà ở thủ đô Seoul trong quý II giảm so với quý I

Photo : YONHAP News

Tổng công ty tài chính nhà ở Hàn Quốc công bố chỉ số gánh nặng mua nhà tại thủ đô Seoul trong quý II năm 2023 đạt 165,2 điểm, giảm 10,3 điểm so với quý I.Chỉ số gánh nặng mua nhà thể hiện gánh nặng trả nợ thế chấp mua nhà của một hộ gia đình thu nhập trung bình, mua một căn nhà có giá trung bình bằng khoản vay tiêu chuẩn.Mức điểm tiêu chuẩn của chỉ số này là 100 điểm. Khi đó, một hộ gia đình sẽ phải dùng 25% thu nhập để trả nợ gốc và lãi cho khoản vay mua nhà hàng tháng. Chỉ số này nếu hơn 100 điểm có nghĩa là gánh nặng trả nợ gốc và lãi so với thu nhập ở mức lớn. Đối với thủ đô Seoul thì chỉ số này ở mức 130-140 điểm được coi là mức phù hợp để người dân có thể mua nhà.Xét theo chỉ số trên thì người dân Seoul đang phải chi khoảng 41% thu nhập để trả nợ gốc và lãi khoản vay thế chấp mua nhà. Chỉ số quý II năm nay đã giảm mạnh so với mức cao kỷ lục quý III năm ngoái (214,6 điểm), tuy nhiên gánh nặng mua nhà vẫn còn lớn.Sự giảm bớt trong gánh nặng mua nhà gần đây được phân tích là do các chính sách bình ổn thị trường bất động sản của Chính phủ, thêm vào đó là lãi suất cho vay thế chấp mua nhà đã chạm đáy trong quý II.Ngoài thủ đô Seoul, chỉ có một địa phương trên 100 điểm là thành phố Sejong (100,3 điểm), giảm 2,4 điểm so với quý trước. Chỉ số gánh nặng mua nhà trên toàn quốc là 68 điểm, giảm 3,9 điểm so với quý I, ba quý giảm liên tiếp, thấp nhất kể từ quý I/2021 (63,6 điểm).