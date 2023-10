Bắc Triều Tiên lên án nghị quyết của IAEA

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp điện hạt nhân Bắc Triều Tiên ngày 2/10 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, lên án mạnh mẽ nghị quyết được thông qua tại khóa họp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuần trước.Vào ngày 29/9 vừa qua, tại khóa họp lần thứ 67 của Đại hội đồng IAEA ở thủ đô Vienna của Áo, các quốc gia thành viên IAEA đã thông qua nghị quyết kêu gọi miền Bắc dừng các chương trình hạt nhân và tuân thủ nghĩa vụ của mình theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bản tuyên bố chỉ trích IAEA đang từ bỏ cả những sứ mệnh sơ khai nhất, đó là một tổ chức quốc tế duy trì sự công bằng, biến tướng thành một cơ quan do Mỹ toàn quyền điều khiển.Bộ Công nghiệp điện hạt nhân miền Bắc nhắc tới việc nước này từng rút khỏi IAEA vào tháng 6/1994, nhấn mạnh rằng cơ quan này không có tư cách hay danh nghĩa nào để can thiệp vào việc Bình Nhưỡng thực thi chủ quyền quốc gia.Tuyên bố còn nhắc đến việc Bắc Triều Tiên đã công bố pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân vào cuối năm 2022, nêu rõ việc xây dựng sức mạnh nhân đã được ghi trong Hiến pháp. Vị thế là một quốc gia sở hữu hạt nhân giờ là điều "không thể đảo ngược" và không ai có thể phủ nhân.Ngoài ra, tuyên bố cũng chỉ trích việc Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi rêu rao về tin đồn Bình Nhưỡng sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với nước này. Miền Bắc nhấn mạnh sẽ tuyệt đối không dung thứ cho bất cứ hành vi xâm phạm chủ quyền nào của các thế lực thù địch.