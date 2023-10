Người nước ngoài nộp chậm hơn 7 triệu USD thuế ô tô trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo số liệu mà Bộ Hành chính và an toàn trình lên Văn phòng nghị sĩ Chung Woo-taik (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Hành chính và an toàn Quốc hội ngày 2/10, trong năm ngoái, số tiền thuế ô tô của người nước ngoài là 49,15 tỷ won (36,34 triệu USD), tăng 21,4% so với năm 2020.Số tiền thuế đã thu đạt 39,64 tỷ won (29,31 triệu USD), tăng 22,2% trong cùng khoảng thời gian này, tiến độ thu thuế đạt 80,7%.Tuy nhiên, vẫn còn 9,74 tỷ won (7,17 triệu USD) tiền thuế chậm nộp, tăng 23,5%. Tỷ lệ số tiền thuế nộp chậm trên tổng thuế phải thu là 2,27%, cao hơn so với năm 2020 (1,77%), cao hơn hẳn tỷ lệ nộp chậm thuế các khoản thuế địa phương (1,18%).Trong đó, người nước ngoài sống ở tỉnh Gyeonggi chậm nộp thuế nhiều nhất, với 4,07 tỷ won (3,1 triệu USD), sau đó tới thủ đô Seoul 1,42 tỷ won (1,05 triệu USD).Người chậm nộp thuế nhiều nhất là một người mang quốc tịch Uzbekistan sống ở Incheon, chậm nộp 26,12 triệu won (19.300 USD).Một quan chức Bộ Hành chính và an toàn cho biết cơ quan này đang tích cực vận dụng nhiều chế độ khác nhau để giải tỏa tình trạng chậm nộp thuế ô tô của người nước ngoài, như tịch thu bảo hiểm của người lao động nước ngoài, yêu cầu nộp giấy nộp thuế khi cấp phép cư trú.Nghị sĩ Chung chỉ ra rằng chính quyền địa phương cần phải nỗ lực đa phương diện hơn nữa để xử phạt nghiêm những người nước ngoài chậm nộp thuế, nhằm thúc đẩy phúc lợi người dân địa phương, đảm bảo tính công bằng.