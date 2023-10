Nợ hộ gia đình Hàn Quốc 5 năm qua tăng cao nhất trong số 26 nước

Photo : YONHAP News

Theo Cơ sở dữ liệu nợ thế giới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cập nhật gần đây, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 108,1%, cao hơn 16,2% so với năm 2017 (92%).Trong số 26 nước được IMF phân tích về thông tin nợ tư nhân (hộ gia đình và doanh nghiệp), chỉ có duy nhất Hàn Quốc là nước tăng ở ngưỡng hai con số trong khoảng thời gian này.Sau Hàn Quốc là Slovakia tăng 9,1%, Nhật Bản tăng 7,7%, Jordan tăng 6%, Luxembourg tăng 3,9%, Chile tăng 2,8%, Thụy Sĩ 2,5%, Đức 2,3%.Ngược lại, một số nước lại có tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP giảm, như Mỹ, Hà Lan, Anh, Áo, Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ireland, Ba Lan.Tỷ lệ nợ trên GDP của doanh nghiệp phi tài chính Hàn Quốc cũng tăng từ 147% trong năm 2017 lên 173,6% trong năm ngoái, tăng 26,6%, cao thứ hai sau Luxembourg (38%).Do nợ hộ gia đình và doanh nghiệp cùng tăng nên tỷ lệ nợ khối tư nhân trên GDP tăng từ 238,9% năm 2017 lên thành 281,7% trong năm ngoái, tăng 42,8%, cao nhất trong số 26 nước có dữ liệu so sánh.Ngoài ra, tỷ lệ nợ Chính phủ trên GDP của Hàn Quốc là 54,3%, tăng 14,2% so với năm 2017 (40,1%), mức cao thứ 16 trong số 87 nước có thể so sánh.Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ tuyệt đối thì nợ công của Hàn Quốc bằng một nửa GDP, khá thấp nếu so với các quốc gia thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) như Nhật Bản (261,3%), Ý (144,4%), Mỹ (121,4%), Pháp (111,7%), Canada (106,6%), Anh (101,4%), Đức (66,5%).