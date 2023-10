Đại sứ Hàn Quốc cảnh cáo hợp tác quân sự Nga-Triều trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 2/10 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chỉ trích các vụ phóng tên lửa triền miên của Bắc Triều Tiên và dã tâm theo đuổi vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc rõ ràng vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đặc biệt, Đại sứ Hwang chỉ ra rằng nếu hợp tác Nga-Triều góp phần tăng cường sức mạnh quân sự và chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc thì điều này vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng bảo an.Đại sứ Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ thực thi nhiệm vụ của mình một cách trách nhiệm, tuân thủ triệt để quy tắc và quy chuẩn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, trên cương vị là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2024-2025.Bên cạnh đó, Đại sứ Hwang cũng hối thúc Nga thực thi toàn diện nghị quyết của Hội đồng bảo an, yêu cầu miền Bắc phải dừng ngay khiêu khích, tiến vào con đường đối thoại và phi hạt nhân hóa một cách toàn diện.Ông Hwang cũng chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự trên thực tế là sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, không hề liên quan tới việc sử dụng vào mục đích hòa bình. Đại sứ Hàn Quốc hối thúc Bình Nhưỡng dừng khiêu khích, đặc biệt là kế hoạch phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự trong tháng 10 như kế hoạch mà nước này thông báo.