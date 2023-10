Giá dầu diesel Hàn Quốc vượt mức 1,25 USD/lít sau 9 tháng

Photo : YONHAP News

Theo trang web thông tin giá dầu Opinet của Tổng công ty dầu khí quốc gia Hàn Quốc (KNOC), tính đến 8 giờ sáng ngày 4/10, giá dầu diesel trung bình trên toàn quốc là 1.700,03 won (1,25 USD)/lít, tăng 0,11 won so với ngày hôm trước, vượt mức 1.700 won sau 9 tháng kể từ ngày 8/1 năm nay.Giá bán dầu diesel từng vượt mức 2.100 won (1,54 USD)/lít vào tháng 7/2022 do ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine.Tính đến 8 giờ sáng ngày 4/10, giá xăng trung bình trên toàn Hàn Quốc là 1.796,32 won (1,32 USD)/lít, gần đạt mức 1.800 won sau khoảng 14 tháng kể từ ngày 12/8 năm ngoái.Xét theo khu vực, giá xăng theo lít trên thực tế đã ở mức 1.800 won tại các khu vực như thủ đô Seoul (1.878,77 won/1,37 USD), đảo Jeju (1.839,98 won/1,35 USD), tỉnh Gangwon (1.808,61 won/1,33 USD), tỉnh Bắc Chungcheong (1.805,63 won/1,33 USD) và tỉnh Gyeonggi (1.801,62 won/1.32 USD).Cho đến tuần trước, giá xăng và dầu diesel đã tăng trong 12 tuần liên tiếp.Giá dầu quốc tế gần đây tăng mạnh do quyết định cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu thô như Ả-rập Xê-út. Người ta dự đoán rằng giá dầu quốc tế có thể vượt quá 100 USD/thùng trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguồn cung.