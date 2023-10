Ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ đạt kỷ lục doanh số trong tháng 9 nhờ dòng xe thân thiện môi trường và SUV

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ (HMA) ngày 3/10 (giờ địa phương) công bố doanh số của hãng tại thị trường Mỹ trong tháng 9 đạt tổng cộng 68.961 chiếc, tăng 16% so với cùng tháng năm ngoái (59.465 chiếc). Đây là kỷ lục cao nhất trong tất cả các tháng 9 từ ​​trước đến nay.Xét theo chủng loại, dòng xe thân thiện với môi trường ghi nhận doanh số cao kỷ lục trong tháng, trong đó doanh số xe điện Ioniq 5 tăng 203%, SantaFe tăng 26%, Tucson tăng 33%; các dòng xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) như SantaFe Plug-in Hybrid tăng 1.125%, SantaFe Hybrid tăng 97%, Tucson Plug-in Hybrid tăng 950% và Tucson Hybrid tăng 95%.Tổng doanh số bán hàng trong quý III/2023 của hãng Ô tô Hyundai tại Mỹ đạt 200.534 chiếc, tăng 9% so với cùng quý năm ngoái (184.431 chiếc). Doanh số tích lũy trong 9 tháng đầu năm là 595.147 chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước (528.298 chiếc).Giám đốc điều hành HMA Randy Parker cho biết trong tháng 9, dòng xe Tucson và SantaFe đã dẫn đầu về doanh số bán hàng kỷ lục. Ngoài ra, doanh số bán xe điện Kona và Ioniq mới cũng tăng lên, có triển vọng giúp hãng kết thúc năm nay một cách thành công.Mặt khác, công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ (KA) cũng công bố doanh số của hãng trong tháng 9 đạt 67.264 chiếc, tăng 20% so với cùng tháng năm ngoái (56.270 chiếc), là doanh số cao nhất trong các tháng 9 từ trước tới nay.Doanh số bán xe điện và thân thiện với môi trường Niro và EV6 tăng lần lượt là 1,341% và 45%, trong khi Carnival tăng 187%, Rio tăng 45%, Forte và K5 cũng tăng lần lượt 28% và 11%. Dòng xe thể thao đa dụng (SUV) chiếm 72% tổng doanh số.Tổng doanh số trong quý III/2023 của hãng Ô tô Kia tại Mỹ là 210.341 chiếc, tăng 14% so với cùng quý năm ngoái (184.808 chiếc). Doanh số tích lũy trong 9 tháng đầu năm là 604.674 chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022 (518.148 chiếc).Đặc biệt, doanh số tích lũy trong 9 tháng đầu năm 2023 của Kia cao hơn khoảng 10.000 chiếc so với Hyundai (595.147 chiếc). Nếu xu hướng tăng trưởng của Kia tiếp tục kéo dài đến cuối năm thì có khả năng xảy ra một cú đảo ngược tình thế. Cho đến nay, Kia chưa bao giờ vượt qua Hyundai về doanh số bán hàng theo năm tại Mỹ.Phó Giám đốc kinh doanh của KA Eric Watson cho biết công ty đang tiếp tục tăng thị phần của mình bằng sự tăng trưởng trong doanh số bán xe SUV và các mẫu xe điện, thu hút lượng khách hàng mới nhờ các sản phẩm đa dạng đạt tiêu chuẩn quốc tế trong quý IV.