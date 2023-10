Photo : YONHAP News

Lịch trình đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu là tham dự lễ kỷ niệm thành lập Hội cựu chiến binh Hàn Quốc (KorVA) vào ngày 4/10.Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống chỉ ra rằng an ninh và chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc đang bị đe dọa cả từ bên trong và bên ngoài. Trong đó, ông Yoon nhắc đến các yếu tố đe dọa cụ thể là việc Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa, hạt nhân và "thuyết hòa bình giả tạo", "tin tức giả".Theo Tổng thống, "thuyết hòa bình giả tạo" cho rằng hòa bình chỉ được đảm bảo khi cắt giảm tài sản trinh sát với Bắc Triều Tiên, dừng tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ, hàm ý về chính sách với miền Bắc của Chính phủ tiền nhiệm. Ông Yoon cũng đề nghị những người tham gia sự kiện tăng cường nhận thức đúng đắn và trách nhiệm về lịch sử, an ninh để cùng nhau xây dựng một đất nước Hàn Quốc tự do, hòa bình và thịnh vượng.Tuy nhiên, tại sự kiện trên, Tổng thống không hề đề cập tới Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10/2007.Mặc dù lịch trình đầu tiên của ông Yoon sau kỳ nghỉ lễ là liên quan tới an ninh, nhưng Văn phòng Tổng thống cho biết trong thời gian tới, Tổng thống sẽ tập trung vào cả lĩnh vực kinh tế và dân sinh, đặc biệt là kiểm soát giá cả, tạo ra những thay đổi rõ nét trong nền kinh tế.Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh đây là thời điểm hết sức quan trọng, phải gặt hái được những thành quả cụ thể và thiết thực về thúc đẩy kinh tế, ổn định dân sinh và tăng cường ngoại giao, an ninh. Được biết, Chính phủ đang xem xét hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế trong trường hợp bất khả kháng phải nâng các loại phí năng lượng trong nửa cuối năm.