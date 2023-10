Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp ngày 5/10, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết những diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu đã tác động ngay lập tức khi thị trường tài chính Hàn Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Trung thu dài ngày.Ông Choo cũng cho biết sự gia tăng gần đây của lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng ảnh hưởng lớn tới việc tăng mạnh đồng đô-la Mỹ so với đồng won. Do đó, ông cam kết Chính phủ sẽ chủ động ứng phó tích cực để tránh phát sinh sự bất an trong thị trường ngoại hối có động thái đầu cơ, đồng thời sẽ thực hiện một cách thích hợp các biện pháp bình ổn thị trường trái phiếu nếu cần thiết.Phó Thủ tướng kinh tế phân tích giá cả nhìn chung đang giảm nhưng giá dầu quốc tế đang tăng mạnh kể từ trung tuần tháng 7 cùng lúc với sự tăng giá nông sản mùa hè khiến giá tiêu dùng trong tháng 9 tăng 3,7% so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong 5 tháng kể từ tháng 4. Ông Choo Kyung-ho dự đoán giá dịch vụ, vốn là một yếu tố khiến giá cả tăng, sẽ tiếp tục xu hướng giảm, dự kiến giá tiêu dùng ​​sẽ ổn định trở lại từ tháng 10 khi các yếu tố mùa vụ giảm bớt.Chính phủ có kế hoạch công bố "Đối sách ổn định cung cầu nguyên liệu muối kimchi Kimchang" vào cuối tháng 10 để hỗ trợ giảm giá bắp cải và củ cải, đồng thời tạo ra sự ổn định giá bằng cách xuất xưởng 15.000 tấn táo đột ngột tăng giá gần đây theo hợp đồng trồng trọt.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tăng cường kiểm tra tại chỗ các loại xăng dầu để đảm bảo giá dầu quốc tế không tăng quá mức; và chuẩn bị các đối sách sưởi ấm mùa đông trong tháng 10 để giảm bớt gánh nặng cho người dân.