Tỷ lệ lạm phát tháng 9 tại Hàn Quốc ghi nhận mức tăng cao nhất trong 5 tháng gần đây

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/10 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 9/2023, cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 112,99 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng cao nhất trong 5 tháng gần đây.Tỷ lệ lạm phát ghi nhận 5,2% vào tháng 1 năm nay rồi giảm xuống 2,3% vào tháng 7, đến tháng 8 đạt 3,4%, quay trở lại mức 3% chỉ trong 3 tháng, sau đó tiếp tục tăng vào tháng trước.Nguyên nhân gây áp lực tăng giá được cho là do giá nông sản có chiều hướng tăng, cùng với đó là sự thu hẹp xu hướng giá dầu giảm so với một tháng trước.Giá dầu, vốn giúp thu hẹp mức tăng giá cả, chỉ giảm 4,9% so với một năm trước. Trước đó, giá xăng dầu giảm 25,9% trong tháng 7 và giảm 11% trong tháng 8, góp phần ổn định giá cả.Trong khi đó, giá nông sản tăng 7,2% do thời tiết mùa hè xấu đi khiến sản lượng giảm. Đây là mức tăng kỷ lục cao nhất trong vòng 11 tháng trở lại đây. Đặc biệt, giá táo tăng 55%, đào và quýt tăng 40%.Do ảnh hưởng từ việc tăng giá chi phí công cộng khiến giá điện-gas-nước tăng 19%, giá dịch vụ tăng 2,9%, tương đương mức tăng tháng trước.Chỉ số giá sinh hoạt gồm các mặt hàng có tần suất mua và tỷ trọng chi tiêu cao, thể hiện giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân, tăng 4,4% so với năm ngoái.Chính phủ dự đoán việc giá nông sản dần ổn định do chuẩn bị vào mùa thu hoạch sẽ tác động tới giá tiêu dùng phục hồi ổn định.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng dự báo tuy triển vọng giá tiêu dùng tháng 9 tăng cao nhưng sẽ dần ổn định từ tháng 10 này và đến cuối năm sẽ ở trong khoảng 3%.