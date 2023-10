Seoul sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia khi phát biểu tại Tổ chức Hàng hải quốc tế

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu xả thải đợt hai nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển từ ngày 5/10. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ 18 các bên tham gia Công ước và Nghị định thư London của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đang diễn ra tại London từ ngày 2-6/10.Dự kiến vào đêm ngày 5/10 (giờ Hàn Quốc) sẽ diễn ra phiên thảo luận "Các vấn đề về quản lý rác thải phóng xạ" (Matters related to the management of radioactive waste).Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 5/10, khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Chính phủ có đưa ra lập trường chính xác về việc Tokyo xả nước thải ra biển là vi phạm nghị định thư London hay không, Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản Park Sung-hoon cho biết Seoul sẽ khó đưa ra lập trường ở thời điểm hiện tại do vấn đề này liên quan tới các yếu tố chiến lược.Thứ trưởng Park khẳng định Chính phủ sẽ đưa ra phát ngôn đặt ưu tiên hàng đầu vào sức khỏe và sự an toàn của người dân, theo hướng giúp ích cho quốc gia. Hàn Quốc sẽ yêu cầu Nhật Bản xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima một cách an toàn, theo đúng tiêu chuẩn và quy trình quốc tế, trên phương diện bảo tồn môi trường biển; và phải chia sẻ các thông tin liên quan.Ông Park nhấn mạnh Seoul vẫn giữ lập trường nhất quán là các nước đương sự phải tiếp tục thảo luận trong phạm vi Nghị định thư London, nhằm bảo tồn môi trường biển.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm số buổi họp báo liên quan tới vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản xuống hai tuần một lần, thay vì tổ chức hàng ngày như trong thời gian qua.Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Park Ku-yeon đánh giá trong thời gian qua, Chính phủ đã truyền tải đầy đủ với người dân về các phương diện chính như kỹ thuật, khoa học, đường lối đối phó với kế hoạch xả thải của Tokyo. Dù giảm số buổi họp báo xuống hai buổi/tuần vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, nhưng Chính phủ sẽ có thể tổ chức thêm khi có các vấn đề phát sinh.Từ ngày 15/6, Chính phủ Hàn Quốc tổ chức họp báo hàng ngày về vấn đề nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản, tính tới ngày 5/10 đã tổ chức tổng cộng 76 buổi họp báo.