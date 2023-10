Hàn Quốc và Nhật Bản nối lại Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Vào ngày 5/10 đã diễn ra Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật lần thứ 14 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul. Đây là đối thoại chiến lược song phương đầu tiên được tổ chức sau 9 năm.Quan chức hai bên tham dự đối thoại là Thứ trưởng Chang Ho-jin của Hàn Quốc và người đồng cấp Nhật Bản Okano Masataka.Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật được tổ chức lần đầu vào năm 2005 nhằm mục đích thảo luận sâu rộng về các vấn đề nổi cộm song phương và cả các vấn đề khu vực và toàn cầu trên quan điểm dài hạn. Tuy nhiên, do tình hình quan hệ Hàn-Nhật xấu đi mà Đối thoại đã bị tạm dừng sau cuộc họp thứ 13 tổ chức vào tháng 10/2014.Tháng 3 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc công bố giải pháp chính thức cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, một vấn đề mâu thuẫn lớn giữa hai nước, đưa quan hệ song phương dần được cải thiện. Lãnh đạo hai nước nhất trí tái khởi động các kênh trao đổi chiến lược, trong đó có Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần này.Tháng 4 vừa qua, hai nước cũng đã tổ chức Đối thoại an ninh, ngoại giao 2+2 cấp Vụ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Nhật sau 5 năm gián đoạn tại Seoul.Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều chung nhận định rằng hai bên cần phối hợp trong nhiều vấn đề, trong bối cảnh trật tự khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và quốc tế đang được tái cấu trúc một cách nhanh chóng do ảnh hưởng từ cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung và chiến tranh Nga-Ukraine.Tại Đối thoại chiến lược lần này, có thể hai bên đã thảo luận sâu về phương án hợp tác chiến lược song phương đối với các vấn đề khu vực và bài toán toàn cầu, tận dụng cải thiện quan hệ hiện nay. Hai bên được cho là cũng trao đổi về vấn đề Bắc Triều Tiên.Một quan chức Bộ Ngoại giao trong buổi họp báo cùng ngày cho biết hai Thứ trưởng đã lên án mạnh mẽ các động thái khiêu khích, uy hiếp của miền Bắc; nhất trí Seoul và Tokyo phải đi đầu thúc đẩy sự đoàn kết, đối phó của cộng đồng quốc tế, dựa trên nền tảng hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.Quan chức trên cũng cho biết phương án hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Trung-Nhật là một trong các nghị sự tại Đối thoại lần này. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề nhạy cảm trên phương diện nhằm quản lý tình hình quan hệ song phương.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày bày tỏ kỳ vọng thông qua Đối thoại chiến lược lần này, hai bên sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề quan tâm chung.