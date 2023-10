Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản xử lý nước thải an toàn và chia sẻ các tài liệu minh bạch

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp ngày 5/10 (giờ địa phương) của Hội nghị các bên tham gia Công ước và Nghị định thư London, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc đã nhắc đến kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời yêu cầu Tokyo xử lý an toàn quy trình xả thải và chia sẻ các tài liệu minh bạch.Bộ Hải dương cho biết đợt xả thải lần một của nhà máy Fukushima đã được kiểm tra về các mặt như khoa học, kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế cũng như của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Chính phủ Hàn Quốc nhận định cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đảm bảo rằng việc xả thải không ảnh hưởng đến môi trường biển.Bộ khẳng định Hàn Quốc từ trước đến nay luôn giữ vững quan điểm rằng nước thải ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima phải được xử lý một cách an toàn và hợp lý.Seoul hy vọng nhận được mọi chia sẻ minh bạch nhất có thể về tất cả tài liệu thu thập được trong quá trình xả thải, đồng thời yêu cầu IAEA tiếp tục theo dõi tại hiện trường xả nước.Công ước London là một hiệp ước quốc tế có nội dung cấm xả rác thải ra biển để bảo vệ môi trường biển, và Nghị định thư London được lập ra vào năm 1996 để tăng cường bảo đảm các nước tham gia thực hiện đúng nghĩa vụ của Công ước.Hội nghị các bên tham gia Công ước và Nghị định thư London đang diễn ra tại trụ sở Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ở London từ ngày 2-6/10. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức kể từ sau khi Nhật Bản chính thức xả nước thải ra biển vào tháng 8.Phiên họp cùng ngày tập trung thảo luận "Các vấn đề về quản lý rác thải phóng xạ" (Matters related to the management of radioactive waste).