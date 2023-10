Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc giảm 4,1 tỷ USD trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/10 công bố tài liệu "Dự trữ ngoại hối cuối tháng 9/2023". Tính tới cuối tháng trước, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 414,12 tỷ USD, giảm 4,18 tỷ USD so với cuối tháng 8, hai tháng giảm liên tiếp.Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc sau khi tăng trong hai tháng 6 và 7 đã quay đầu giảm từ tháng 8.Ngân hàng trung ương phân tích dự trữ ngoại hối giảm là do đồng USD tăng giá, khiến giá trị các đồng tiền khác khi quy đổi sang đồng USD bị giảm. Ngoài ra, điều này còn do hiệu quả nhất thời từ việc BOK hoán đổi ngoại tệ với Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS) nhằm giảm biến động thị trường ngoại hối.Giá trị đồng USD đã tăng khoảng 3% trong tháng 9.Xét theo hạng mục cụ thể, giá trị các loại chứng khoán đạt 372,59 tỷ USD, giảm 6,44 tỷ USD so với tháng 8. Tiền gửi đạt 2,56 tỷ USD, tăng 1,74 tỷ USD.Nếu tính tới cuối tháng 8, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 418,3 tỷ USD, đứng thứ 9 thế giới.