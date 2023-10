12.700 tội phạm ma túy bị bắt trong 8 tháng đầu năm 2023, cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu do Cơ quan Cảnh sát quốc gia trình lên Văn phòng nghị sĩ Jang Dong-hyeok (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm nay, có 12.700 tội phạm ma túy bị Cảnh sát bắt giữ.Con số này còn cao hơn cả số tội phạm cả năm 2022 (12.387 người), từng là mức cao kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.Số tội phạm ma túy từng chỉ đạt ngưỡng 5.000 người năm 2013, sau đó có xu hướng gia tăng đều đặn, vượt ngưỡng 8.000 người vào năm 2016. Từ năm 2019, mỗi năm số lượng tội phạm ma túy đều đạt ở ngưỡng 10.000 đến 12.000 người một năm.Trong các tội phạm ma túy, đối tượng thanh thiếu niên và người cao tuổi có sự gia tăng rõ rệt. Tính tới tháng 9 năm nay, số tội phạm là thanh thiến niên dưới 20 tuổi là 659 người, tăng gấp đôi so với năm ngoái (294 người), mức cao kỷ lục. Trong khi đó, tội phạm trên 60 tuổi là 3.046 người, tăng 66,5% so với năm ngoái (1.829 người).Tội phạm là nữ giới đạt 4.747 người, tăng 29,5% so với năm ngoái (3.665 người), lần đầu vượt ngưỡng 4.000 người. Tội phạm là nam giới đạt 7.929 người, giảm 8,9% so với năm 2022 (8.707 người).Có 5.800 đối tượng là không có việc làm, chiếm 45,7%. 1.402 người là lao động phổ thông, 1.103 người là lao động ngành dịch vụ, khách sạn, 641 người là học sinh, sinh viên.Nghị sĩ Jang Dong-hyeok chỉ ra rằng số lượng tội phạm ma túy vẫn đang không ngừng tăng, đặc biệt là sự gia tăng ở đối tượng người cao tuổi và thanh thiếu niên. Cơ quan Cảnh sát cần dốc toàn lực điều tra để phòng chống buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy, đồng thời điều chỉnh hệ thống phòng chống ma túy theo từng nhóm tuổi.