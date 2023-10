Tổng thống Yoon Suk-yeol bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Văn hóa

Photo : YONHAP News

Vào ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik và Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Yu In-chon.Quốc hội đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ông Shin Won-sik vào ngày 27/9, nhưng không thông qua được báo cáo điều trần đúng thời hạn quy định là ngày 4/10 do bất đồng ý kiến giữa chính giới.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng ông Shin là một chuyên gia về quốc phòng, lại từng mang quân hàm cấp tướng phụ trách về chiến lược quân sự, nên thích hợp để giữ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì cho rằng ông Shin không phù hợp, liên quan tới những phát ngôn gây tranh cãi về lịch sử.Sau đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 5/10 đã đề nghị Quốc hội gửi lại báo cáo điều trần cho tới hết ngày 6/10, nhưng do Quốc hội vẫn không thông qua được báo cáo điều trần, nên Tổng thống đã tiến hành quy trình bổ nhiệm vào ngày 7/10.Phiên điều trần với ứng viên Bộ trưởng Văn hóa Yu In-chon được tổ chức vào ngày 5/10. Chính giới đã thông qua báo cáo điều trần với ý kiến nhất trí rằng ông này không phù hợp.Giải thích về việc Tổng thống bổ nhiệm hai Bộ trưởng vào cuối tuần, một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Quốc hội sẽ tiến hành thanh tra với Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa vào ngày 10/10, nên cần để hai tân Bộ trưởng có thời gian chuẩn bị cho buổi thanh tra. Ngoài ra, có thể Tổng thống quyết định bổ nhiệm sớm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng do lo ngại lỗ hổng an ninh.Dự kiến Tổng thống cũng sẽ bổ nhiệm ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kim Haeng, người được tiến cử trong đợt cải tổ Nội các lần hai vào ngày 13/9.Trong buổi điều trần ngày 5/10 vừa qua, các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân và ứng cử viên Kim Haeng đã rời khỏi buổi điều trần, khiến đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích gay gắt. Theo đó, vẫn chưa rõ liệu chính giới có thông qua được báo cáo điều trần với bà Kim hay không. Tuy nhiên, dù Quốc hội không thông qua báo cáo điều trần thì dự kiến Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ vẫn tiến hành quy trình bổ nhiệm. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết rất khó tìm được một người có kinh nghiệm liên quan như ứng cử viên Kim Haeng.