Vào lúc 3 giờ chiều ngày 8/10 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp kín, thảo luận về vụ nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas tấn công Israel hôm 7/10 và tình hình sau vụ tấn công.Hàn Quốc dù không phải nước thành viên Hội đồng bảo an, nhưng tham dự cuộc họp với tư cách là quan sát viên từ tháng 10, trước thềm bắt đầu nhiệm kỳ nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an vào năm sau.Đây là lần đầu tiên Seoul tham dự cuộc họp kín của Hội đồng bảo an với cương vị là quan sát viên.Vào ngày 7/10 (giờ địa phương), Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo của người Palestine hiện đang kiểm soát Dải Gaza, đã phát động một cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm qua nhắm vào khu vực miền Nam Israel. Truyền thông Israel đưa tin đã có hơn 700 người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Hamas còn bắt cóc ít nhất hàng chục người gồm cả phụ nữ, trẻ em, người già.Mặt khác, trước thềm cuộc họp, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc và Đại sứ chính quyền tự trị của Palestine đã tổ chức họp báo để quy kết trách nhiệm về vụ tấn công.Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan chỉ trích vụ tấn công của Hamas chính là hành vi gây chiến, hối thúc Hội đồng bảo an lên án vụ tấn công này của Hamas. Đại sứ Erdan cho biết Israel đã hứng chịu một cuộc tấn công chưa từng thấy, số người thương vong tương đương mức thảm họa, không khác nào vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ.Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour thì nhấn mạnh giờ là lúc các bên phải dừng bạo lực và đổ máu, Israel phải gỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza, mở ra chân trời chính trị cho người dân Palestine.Ông này chỉ ra rằng Israel biện minh việc phong tỏa và các cuộc tấn công nhắm vào Dải Gaza là nhằm phá hủy sức mạnh quân sự của Hamas, thiết lập an ninh, nhưng không hề đạt được tiến triển nào, chỉ gây ra nỗi thống khổ cho người dân thường.Chính quyền tự trị Palestine dù không phải là thành viên chính thức của Liên hợp quốc nhưng đang tham gia với tư cách là "quan sát viên" từ năm 2012. Khác với Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, đối phó với Irasel bằng sức mạnh quân sự, thì chính quyền tự trị Palestine của nhà lãnh đạo Mahmoud Abbas theo đuổi giải pháp hòa bình.