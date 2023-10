Photo : Getty Images Bank

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg (Mỹ) vào ngày 6/10 (giờ địa phương), Phó Cố vấn an ninh quốc gia Anne Neuberger thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (NSC) chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng công ty Mixin, một công ty tài chính phi tập trung (DeFi), xảy ra hồi cuối tháng 9.Phó Cố vấn Neuberger cho biết mặc dù cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng thủ thuật mà tin tặc sử dụng trong vụ tấn công công ty Mixin tương tự với thủ thuật mà tin tặc Bình Nhưỡng từng sử dụng trong quá khứ.Bà Neuberger cho biết Chính phủ Mỹ sẽ giúp thu hồi lại số tiền ảo bị đánh cắp. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đã từng thu hồi được hàng triệu USD tiền ảo bị tin tặc miền Bắc đánh cắp.Ngoài ra, Phó Cố vấn NSC cũng chỉ ra rằng Bình Nhưỡng đang sử dụng số tiền đánh cắp được để phát triển trái phép hạt nhân và tên lửa.Trước đó, công ty Mixin, một doanh nghiệp trung gian giao dịch tiền ảo không có sự kiểm soát của cơ quan liên bang, thông báo đã bị tin tặc tấn công vào ngày 25/9, đánh cắp 200 triệu USD tiền ảo. Sau đó, công ty này điều chỉnh lại số tiền bị đánh cắp thành 150 triệu USD.Phía công ty từ chối tiết lộ thông tin cụ thể lấy lý do "bảo mật", chỉ cho biết rằng quá trình điều tra đang đạt được tiến triển.Mặt khác, Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 7/10 dẫn lời một báo cáo được công ty phân tích tiền ảo Elliptic công bố ngày 5/10, cho biết trong vòng một năm từ tháng 7 năm ngoái, tổ chức tin tặc Lazarus có dính líu tới Bắc Triều Tiên đã rửa 900 triệu USD tiền ảo theo phương thức "Cross-chain bridge"."Cross-chain" là một phương thức trao đổi tiền mã hóa từ mạng chuỗi khối này sang một mạng chuỗi khối khác, và công nghệ được sử dụng khi đó được gọi là "bridge", nghĩa là "cây cầu" trong tiếng Anh. Công ty Elliptic phân tích số tiền mà tổ chức tin tặc Lazarus đã rửa bằng 1 phần 7 tổng quy mô tiền ảo bị rửa theo hình thức này.