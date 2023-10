Chuyến bay duy nhất chở du khách Hàn Quốc từ Israel về nước

Photo : YONHAP News

Một số hành khách Hàn Quốc đang du lịch ở Israel sẽ bắt đầu về nước từ ngày 10/10 (giờ địa phương). Được biết, hiện đang có 570 kiều bào Hàn Quốc sinh sống và 360 du khách người Hàn đến thăm quốc gia Trung Đông này.Để hỗ trợ các công dân Hàn lưu trú tại Israel có thể về nước, hãng hàng không Korean Air vốn đã hủy chuyến bay từ Incheon tới Tel Aviv (Israel) vào ngày 9/10 nhưng sẽ nối lại chuyến bay ngày 10/10 từ Israel về lại Hàn Quốc.Máy bay này có thể chở tối đa 218 người, rời khỏi Tel Aviv trễ 15 tiếng so với dự định. Số phận của những hành khách không thể lên chuyến bay trên vẫn chưa rõ sẽ ra sao do Korean Air chưa quyết định nối lại các chuyến bay về nước vào ngày 11 và 13/10.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc chưa xem xét đến phương án cử máy bay quân sự đến "giải cứu" những người Hàn đang mắc kẹt tại Israel do đường hàng không chưa hoàn toàn bị cắt đứt.Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/10 (giờ địa phương), nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đã tiến hành một trận pháo kích chưa từng có, nã hàng nghìn pháo phản lực vào Israel. Sau đó, Israel quyết định sẽ phá hủy sức mạnh quân sự của Hamas và tổ chức Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), trên thực tế là tuyên bố phát động một cuộc chiến tranh toàn diện.