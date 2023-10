Seoul, Washington và Tokyo nối lại tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Quân đội ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) trên biển tại vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju, Hàn Quốc trong hai ngày 9 và 10/10.Đây là cuộc tập trận chống WMD trên biển ba bên Hàn-Mỹ-Nhật được nối lại sau 7 năm kể từ năm 2016, và là cuộc diễn tập chống hải tặc đầu tiên sau 6 năm kể từ năm 2017.Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này là kết quả của thỏa thuận nối lại tập trận định kỳ ba bên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước trong Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) tại Singapore vào tháng 6; và là bước đi tiếp theo sau thỏa thuận tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật được lãnh đạo thượng đỉnh ba nước nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Trại David của Mỹ vào tháng 8.Tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục Aegis Yulgok Yi Yi (DDG-992) và tàu hỗ trợ hậu cần lớp Cheonji (AOE-57) của Hải quân Hàn Quốc, tàu sân bay Ronald Reagan của Hải quân Mỹ và tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.Quân đội cho biết cuộc tập trận tập trung vào việc cải thiện năng lực răn đe và ứng phó của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trước sự gia tăng đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời tăng cường khả năng tác chiến trên biển ba bên để đối phó với các mối đe dọa an ninh vùng biển và thiết lập các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế.Trước đó, các quan chức chỉ huy Hải quân Hàn-Mỹ-Nhật cũng đã tổ chức cuộc họp về việc tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam đảo Jeju. Đặc biệt, Seoul, Washington và Tokyo cũng thảo luận về việc khởi động hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bình Nhưỡng theo thời gian thực trong năm nay, một nội dung được lãnh đạo ba nước thống nhất tại Trại David vào tháng 8.