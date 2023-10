Hàn Quốc nỗ lực giảm thiểu các ảnh hưởng từ xung đột Israel-Palestine

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các ngày 10/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trực tiếp đề cập tới cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Palestine và cho rằng đây có thể sẽ được mở rộng thành một tranh chấp quốc tế giữa phương Tây và Iran.Ông Yoon cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc vụ việc này có thể ảnh hưởng xấu tới vật giá và tình hình lãi suất trong nước. Đó là bởi tranh chấp khu vực Trung Đông sẽ khiến giá dầu quốc tế leo thang, tăng thêm gánh nặng lạm phát cao, và sự bất ổn của thị trường tài chính quốc tế sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới lãi suất.Theo Tổng thống, giá cả leo thang và gánh nặng lãi suất chồng chất sẽ làm giảm thu nhập thực tế của người dân, tác động xấu đến sự phục hồi kinh tế.Tổng thống Yoon đã chỉ thị các ban ngành hữu quan và cơ quan tài chính tiến hành rà soát chặt chẽ tình hình thị trường và ảnh hưởng dự kiến sau khi nổ ra xung đột quân sự này.Trước đó, trong buổi họp báo ngày 9/10, Cố vấn kinh tế Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok cho biết các cơ quan tài chính sẽ theo sát tình hình giá dầu, tận dụng các chế độ trong nước, như thuế xăng dầu, để giảm gánh nặng chi phí năng lượng cho người dân.Các ban ngành Chính phủ sẽ cũng sẽ giám sát tối đa tất cả biến động của nền kinh tế thế giới, đối phó với mọi khả năng. Đặc biệt, mặc dù tỷ lệ lạm phát đã giảm nhưng giá tiêu dùng vẫn đang ở ngưỡng cao, nên Chính phủ đang thảo luận các đối sách dân sinh đa dạng.Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống đang liên tục nhận báo cáo và kiểm tra tình hình xung đột giữa Israel và Palestine, phân tích về tác động của vụ việc tới an ninh của Hàn Quốc và an ninh kinh tế như chuỗi cung ứng.Vào ngày 7/10, nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, hiện đang kiểm soát dải Gaza, đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào khu vực phía Nam của Israel. Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn số liệu từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết đã có hơn 800 người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Ngoài ra, Hamas còn bắt cóc khoảng 150 con tin phía Israel đưa đến dải Gaza. Tính đến ngày 9/10 (giờ địa phương), ngày giao chiến thứ ba, đã có khoảng 1.500 người thiệt mạng ở cả hai phía.