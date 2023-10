IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 xuống 2,9%

Photo : KBS News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 10/10 (giờ địa phương) công bố báo cáo điều chỉnh về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay là 3% nhưng hạ dự báo năm 2024 xuống thành 2,9%, thấp hơn 0,1% so với báo cáo trước đó hồi tháng 7 (3%).IMF nhận định nền kinh tế toàn cầu đang khập khiễng từng bước chứ không chạy nước rút, có khả năng "hạ cánh mềm" nhưng cán cân rủi ro trong sự tăng trưởng toàn cầu vẫn nghiêng về phía dưới.Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá nền kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm rãi sau những ảnh hưởng như đại dịch COVID-19, cuộc xâm lược Ukraine của Nga và khủng hoảng giá tiêu dùng. Nhìn vào từng khu vực, có thể nhận thấy sự tăng trưởng kinh tế vẫn chậm và không đồng đều, có sự chênh lệch rõ rệt trên toàn cầu.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo là 2,1% trong năm nay và 1,5% vào năm tới, tăng lần lượt 0,3% và 0,5% so với dự báo tháng 7. Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là 0,7% trong năm nay và 1,2% trong năm tới, giảm lần lượt 0,2% và 0,3% so với dự báo trước đó.IMF giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 ở mức 1,4%, giống với dự báo do Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra nhưng thấp hơn mức dự báo 1,5% của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI). Triển vọng tăng trưởng năm sau của Hàn Quốc được IMF dự báo là 2,2%, giảm 0,2% so với tháng 7.Dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản năm nay là 2%, hơn mức 1,4% của Hàn Quốc.Về điều này, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho rằng Tokyo đã đi sau Seoul một bước trong việc dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19, chỉ mới thực hiện từ đầu năm 2023 nên sự hồi phục kinh tế đang diễn ra sôi nổi.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo là 5,0% trong năm nay và 4,2% trong năm 2024, thấp hơn lần lượt 0,2% và 0,3% so với dự báo trước. IMF cũng cho rằng vấn đề bất động sản của Trung Quốc càng trở nên sâu sắc sẽ có thể trở thành một yếu tố rủi ro quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.Tiếp đó, tổ chức này nêu ra các yếu tố rủi ro khác như biến động mạnh về giá nguyên vật liệu do biến đổi khí hậu và xung đột địa chính trị, giá cả vẫn duy trì ở mức cao, nợ xấu ở nhiều quốc gia và rủi ro kinh tế ở các nước mới nổi.IMF dự báo lạm phát toàn cầu sẽ giảm từ 8,7% năm ngoái xuống 6,9% trong năm nay và 5,8% trong năm 2024. Quỹ Tiền tệ quốc tế dự đoán hầu hết các nước sẽ đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát sau năm 2025.Bên cạnh đó, IMF khuyến nghị không nên vội vàng nới lỏng chính sách tiền tệ và duy trì thắt chặt cho đến khi lạm phát giảm rõ ràng, đồng thời đảm bảo tài chính lành mạnh bằng cách giảm chi tiêu và tăng các khoản thu từ thuế phù hợp với chính sách tiền tệ.Hàng năm, Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới 4 lần vào tháng 1, 4, 7 và tháng 10.