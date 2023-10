Giá đường và muối tăng kỷ lục chỉ trong vòng một năm

Photo : YONHAP News

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng đường tháng 9 là 141,58 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một năm kể từ tháng 9 năm ngoái (20,7%).Có lo ngại sẽ xảy ra "lạm phát đường" kéo theo giá thực phẩm chế biến đồng loạt tăng vì đường là nguyên liệu sử dụng làm bánh kẹo, bánh mì, kem.Trong tháng 9, giá muối cũng tăng 17,3%, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong hơn một năm kể từ tháng 8 năm ngoái (20,9%).Trước đó, giá muối cũng tăng liên tục, từ 6,5% trong tháng 6 lên 7,2% trong tháng 7 và 12,4% trong tháng 8. Nguyên nhân được phân tích là do sản lượng muối giảm do mưa lớn và bão nhưng nhu cầu tích trữ muối của người dân lại tăng do Nhật Bản bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.