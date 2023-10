Lợi nhuận kinh doanh quý III của Điện tử Samsung tăng 258% so với quý II

Photo : YONHAP News

Điện tử Samsung ngày 11/10 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh trong quý III/2023, trong đó doanh thu của hãng đạt 67.000 tỷ won (50,01 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 2.400 tỷ won (1,79 tỷ USD).So với quý II vừa qua thì doanh thu của Samsung tăng 11%, lợi nhuận kinh doanh tăng tới hơn 250%.Lợi nhuận kinh doanh của Samsung đã liên tục chỉ dừng ở ngưỡng 600 triệu won (447,85 triệu USD) trong quý I và quý II năm nay, nhưng tới quý III đã hồi phục lại ngưỡng tỷ USD.Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ quý III/2022, khi lợi nhuận kinh doanh xác lập mức cao kỷ lục, thì doanh thu của hãng đã giảm 12,7%, lợi nhuận giảm 77,9%.Mặc dù Samsung không công bố số liệu theo từng mảng kinh doanh cụ thể, nhưng giới phân tích cho rằng sự đột phá kết quả kinh doanh quý III là nhờ mảng điện thoại di động (MX) và màn hình (SDC).Ở mảng điện thoại di động, doanh số các dòng smartphone mới đạt kế quả khá khả quan như mẫu Galaxy Z Flip 5 và Fold 5 ra mắt vào tháng 7. Trong khi đó, mảng màn hình cũng đạt kết quả tích cực nhờ các công ty đối tác của hãng ra mắt sản phẩm mới.Chíp bán dẫn, mảng kinh doanh nắm "chìa khóa then chốt" quyết định tới sự cải thiện kinh doanh của Samsung, được cho là cũng đã được cải thiện.Trong quý I và quý II năm nay, mảng chíp bán dẫn của Samsung thua lỗ tới 4.000 tỷ won (3 tỷ USD), là nguyên nhân chính kéo tụt kết quả kinh doanh của hãng.Giới chứng khoán phân tích quy mô thua lỗ mảng chíp bán dẫn của Samsung trong quý III đã giảm xuống ngưỡng 2.000 tỷ won (1,5 tỷ USD) do hiệu quả từ sự cắt giảm sản lượng chíp nhớ. Nếu như giá chíp nhớ tăng trong quý IV thì quy mô thua lỗ ở mảng chíp bán dẫn sẽ có thể giảm xuống ngưỡng 1.000 tỷ won (746,4 triệu USD).Samsung sẽ công bố số liệu chính thức kết quả kinh doanh quý III vào ngày 31/10.