Tổng thống Hàn Quốc rà soát khẩn tình hình kinh tế, an ninh sau xung đột tại Trung Đông

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 11/10 đã triệu tập cuộc họp rà soát tình hình kinh tế, an ninh khẩn cấp sau vụ xung đột quân sự giữa Israel và Palestine.Cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Bang Moon-kyu, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Kim Kyou-hyun, Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Byung-hwan, Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Cho Tae-yong.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho không thể tham dự do đã lên đường thăm Morocco một ngày trước để dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB).Việc Tổng thống triệu tập cuộc họp này xuất phát từ nhận định rằng xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas của người Palestine sẽ có thể tác động nghiêm trọng tới kinh tế, an ninh của Hàn Quốc.Chủ trì cuộc họp Nội các một ngày trước, ông Yoon cũng nhắc tới vấn đề này, chỉ thị các ban ngành Chính phủ phải đề cao cảnh giác, theo dõi sát sao tình hình trên khía cạnh an ninh quốc gia và kinh tế dân sinh.Tổng thống nhấn mạnh ngoài chiến tranh Nga-Ukraine, nay lại tới căng thẳng ở Trung Đông sẽ có thể trở thành một yếu tố bên ngoài gây bất ổn tới nền kinh tế Hàn Quốc. Chính phủ sẽ đối phó một cách kỹ lưỡng với yếu tố bất ổn, dốc toàn lực để không làm gia tăng gánh nặng cho đời sống người dân.