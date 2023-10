Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị chủ động kiểm soát rủi ro về an ninh, kinh tế trước vụ tấn công Israel của Hamas

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/10 đã triệu tập cuộc họp rà soát tình hình kinh tế, an ninh khẩn cấp về xung đột quân sự giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine.Tại cuộc họp, các quan chức tham gia bày tỏ lập trường lên án mạnh mẽ việc Hamas giết hại dân thường là một "hành động khủng bố", tuyên bố sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế.Tổng thống nói rằng vụ việc đã gây thương vong cho hàng nghìn người, là một vấn đề đan xen sâu sắc với quan điểm và lợi ích của một số quốc gia nên có khả năng sẽ tiếp tục lan rộng ra toàn khu vực.Cuộc họp cũng thảo luận về phương án theo dõi những biến động của thị trường tài chính và giá tiêu dùng theo thời gian thực trong bối cảnh sự bất ổn trong và ngoài nước ngày càng gia tăng.Ông Yoon chỉ thị chủ động kiểm soát trước rủi ro do Hàn Quốc có mức độ phụ thuộc vào kinh tế đối ngoại cao nhất thế giới nên nếu bỏ lỡ "thời điểm vàng" thì toàn bộ thiệt hại có thể đổ thẳng vào người dân.Về mặt an ninh, Tổng thống kiểm tra tình hình sơ tán công dân Hàn Quốc tại Israel và chỉ thị chuẩn bị các biện pháp an toàn cho kiều bào và du khách Hàn Quốc đang mắc kẹt ở nước sở tại.Văn phòng Tổng thống bác bỏ một số ý kiến kêu gọi đình chỉ hiệu lực Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018 để tăng cường giám sát quân sự đối với Bắc Triều Tiên do miền Bắc có thể học theo chiến thuật "tấn công bất ngờ" vào Israel của Hamas, cho rằng bây giờ không phải lúc để thảo luận về vấn đề này.