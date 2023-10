Seoul có kế hoạch cắt giảm 5.000 công chức Nhà nước trong năm 2023-2024

Photo : YONHAP News

Ủy ban Hành chính và an toàn ngày 11/10 cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định cắt giảm khoảng 3.000 công chức Nhà nước trong năm nay, và 2.000 người trong năm 2024, tổng cộng là 5.000 người trong vòng hai năm.Trong kế hoạch cắt giảm này bao gồm cả phương án cắt giảm 2.800 chỉ tiêu công chức Nhà nước trong Bộ Giáo dục dựa theo xu hướng giảm dân số trong độ tuổi đi học.Chính phủ Hàn Quốc quyết định cắt giảm chỉ tiêu công chức Nhà nước theo hai hướng đó là giảm việc tuyển dụng mới và giảm tự nhiên không can thiệp (công chức đến tuổi nghỉ hưu).Tuy nhiên, kế hoạch thành lập Cơ quan Hàng không và vũ trụ có thể là biến số ảnh hưởng tới quy mô cắt giảm trên. Một quan chức Bộ Hành chính và an toàn cho biết nếu bao gồm cả việc tuyển thêm công chức Nhà nước cho Cơ quan Hàng không và vũ trụ thì chưa thể coi quy mô cắt giảm công chức 5.000 người là con số cuối cùng.Theo Hệ thống thông tin quản lý tổ chức Chính phủ, tính tới ngày 30/6, số lượng công chức ở Hàn Quốc là 1,14 triệu người, trong đó có 755.000 người là công chức Nhà nước, 390.000 người là công chức địa phương. Trong số công chức Nhà nước, có một nửa (360.000 người) là công chức ngành giáo dục.Số lượng công chức Nhà nước từng chỉ đạt 631.000 người dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye đã tăng lên 756.000 người thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, trong đó có khoảng 60.000 nhân viên cứu hỏa được chuyển đổi thành công chức Nhà nước.