65.240 ca tử vong vượt mức do COVID-19 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 12/10 dẫn số liệu từ Cục Thống kê quốc gia về số ca tử vong vượt mức do dịch COVID-19.Kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hàn Quốc đã ghi nhận 10.008 ca tử vong vượt mức trong năm 2021, 52.410 ca trong năm 2022, và thêm 2.822 ca tính đến đầu tháng 2/2023. Tổng số ca tử vong vượt mức trong đợt bùng phát đại dịch là 65.240 người.Cục Thống kê định nghĩa tử vong vượt mức là số ca tử vong vượt quá mức thông thường trong một khoảng thời gian nhất định, lấy mức chuẩn là số người tử vong tối đa trong vòng ba năm trước đó.Cục Thống kê sử dụng số liệu về tử vong vượt mức để nắm bắt ảnh hưởng của dịch bệnh truyền nhiễm tới các ca tử vong. Tuy nhiên ngoài COVID-19, còn nhiều yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng như già hóa dân số, khí hậu thất thường.Quy mô tử vong vượt mức được đánh giá là một chỉ số thể hiện năng lực kiểm soát sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm và tính ổn định của hệ thống y tế. Số ca tử vong vượt mức càng thấp có nghĩa rằng công tác đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm hiệu quả.So với các nước lớn trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tính đến tháng 5 năm nay, tỷ lệ tử vong vượt mức của Hàn Quốc là 6,86%, thấp hơn hẳn so với các nước Mỹ (12,57%), Ý (10,8%), Anh (9,95%). Nhưng tỷ lệ tử vong vượt mức của Hàn Quốc vẫn cao hơn Nhật Bản (2,96%), Pháp (5,51%), Đức (6,06%), New Zealand (0,11%). Tuy nhiên, đây là những nước đã tiến hành chính sách phong tỏa quyết liệt, hạn chế cả người dân ở nước ngoài hồi hương trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Ví dụ New Zealand còn đóng cửa toàn bộ ngành du lịch, vốn là động lực tăng trưởng kinh tế chính của quốc gia này.Ngoài ra, KDCA cho biết Hàn Quốc đã kiểm soát ổn định tỷ lệ tử vong do COVID-19 so với các nước lớn. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 lũy kế của Hàn Quốc (tính tới ngày 5/6/2023) là 0,11%, thấp hơn Mỹ (1,09%), Anh (0,92%), Pháp (0,42%), Nhật Bản (0,22%), và bình quân chung OECD (0,79%).