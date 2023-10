Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 12/10, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bộ Thống nhất sẽ đánh giá tổng hợp tình hình an ninh và xem xét đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 nếu xét thấy cần thiết về mặt an ninh quốc gia.Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho trong buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội vào ngày 11/10 cũng nhấn mạnh phải đánh giá tổng hợp tình hình an ninh để đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận ngày 19/9.Vào đầu năm nay, Tổng thống Yoon Suk-yeol ra chỉ thị Bộ Thống nhất phải xem xét đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận quân sự ngày 19/9 nếu Bình Nhưỡng khiêu khích xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc bằng máy bay không người lái một lần nữa.Phóng viên chỉ ra rằng khi đó, Tổng thống đề ra điều kiện là "Bắc Triều Tiên khiêu khích xâm phạm lãnh thổ". Về điều này, quan chức Bộ Thống nhất giải thích rằng đã gần một năm trôi qua sau khi Tổng thống ra chỉ thị trên, tình hình hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nên lập trường của Chính phủ cũng khác đi.Phát biểu của quan chức Bộ Thống nhất cho thấy dù Bình Nhưỡng không ngang nhiên khiêu khích xâm phạm lãnh thổ thì Bộ vẫn có thể xem xét đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều xét tới việc miền Bắc đang tập trung đẩy cao sức mạnh hạt nhân và tên lửa.Tân Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik ngày 10/10 vừa qua cũng tuyên bố sẽ xúc tiến đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận quân sự ngày 19/9 càng sớm càng tốt. Ông Shin chỉ ra rằng thỏa thuận này đã hạn chế quân đội giám sát các dấu hiệu khiêu khích của miền Bắc.Mặt khác, quan chức Bộ Thống nhất từ chối xác nhận thông tin từ một tổ chức dân sự về nhân quyền miền Bắc, cho biết Trung Quốc đã cưỡng bức trục xuất hơn 600 người tị nạn Bắc Triều Tiên.Quan chức này tái khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc, đó là việc cưỡng chế trục xuất người tị nạn miền Bắc tại nước ngoài về nước, đi ngược lại với mong muốn của họ, đều là vi phạm quy định quốc tế dù trong bất cứ tình huống nào.