Chính phủ Hàn Quốc đưa máy bay đến hỗ trợ công dân Hàn tại Israel về nước

Photo : KBS News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Israel hôm 12/10 đã đăng lên trang chủ thông báo khẩn cấp về việc đang chuẩn bị chuyến bay dự kiến xuất phát vào đêm 13/10 để đưa khách du lịch người Hàn Quốc và kiều bào tại Israel về nước nhanh chóng, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine đang diễn ra hết sức khốc liệt.Theo Đại sứ quán, chuyến bay dự kiến sẽ hạ cánh vào ngày 13/10 (có khả năng chậm trễ), thời gian cất cánh hiện vẫn chưa được quyết định. Do đó, cơ quan này có kế hoạch sẽ hướng dẫn về thời gian tập trung tại sân bay đến những người xuất cảnh thông qua email hoặc điện thoại.Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 540 công dân Hàn Quốc và 180 khách du lịch người Hàn đang mắc kẹt tại Israel. 192 hành khách đã về nước an toàn trên chuyến bay của Korean Air hạ cánh lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 11/10, và có khoảng 140 người đã rời khỏi Israel thông qua đường bộ và đường hàng không. Những công dân Hàn đang ở khu vực dải Gaza được xác nhận là an toàn.Mặt khác, chuyến bay từ sân bay Tel Aviv (Israel) đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) của hãng Korean Air vào ngày 13/10 đã bị hủy; các chuyến bay trong tuần sau cũng có thể bị hủy do tình hình ở nước sở tại. Trước đó, hãng hàng không này vốn từng vận hành ba chuyến bay thẳng khứ hồi giữa Incheon và Tel Aviv vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, song đã dừng khai thác chiều đi từ ngày 9/10, chỉ có một chuyến chiều về duy nhất vào hôm 10/10.Thay vào đó, Korean Air đã cử một chiếc máy bay tạm thời đến Dubai để hỗ trợ công dân người Hàn đang mắc kẹt tại Trung Đông về nước. Thời gian cất cánh dự kiến là 4 giờ 30 phút chiều ngày 13/10 (giờ địa phương).