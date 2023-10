Lao động có việc làm quay trở lại mức tăng 300.000 người sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/10 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 9 năm 2023. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 28.698.000 người, tăng 309.000 người so với cùng kỳ một năm trước.Mức tăng lao động có việc làm duy trì ở ngưỡng 300.000-400.000 người từ đầu năm nay, nhưng bắt đầu xuống mức 200.000 người trong tháng 7 và tháng 8, đến tháng 9 tức sau ba tháng mới vượt mức 300.000 người.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phục lợi xã hội có mức tăng lớn nhất (118.000 người), tiếp đó là ngành khoa học chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật tăng 67.000 người và nhà hàng khách sạn tăng 66.000 người. Ngược lại, ngành chế tạo giảm 72.000 người, bất động sản giảm 36.000 người, bán buôn bán lẻ giảm 17.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động trên 60 tuổi tăng 354.000 người, lao động ngoài 30 tuổi và 50 tuổi tăng lần lượt 56.000 người và 45.000 người. Trong khi đó, lao động ngoài 20 tuổi giảm 86.000 người, ngoài 40 tuổi giảm 58.000 người.So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 69,6%, tăng 0,7% so với cùng kỳ một năm trước.Tỷ lệ thất nghiệp đạt 2,3%, giảm 0.1% so với tháng 9/2022.