Nhiều ca sĩ K-pop thử sức với lễ trao giải Grammy lần thứ 66

Photo : KBS News

Các hãng truyền thông của Mỹ ngày 12/10 đã đưa tin cuộc bỏ phiếu kín để chọn ra các đề cử cho giải Grammy lần thứ 66 đã bắt đầu, trong đó có nhiều ca sĩ và bài hát K-pop.Theo truyền thông Mỹ, các thành viên của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đang hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo cũng thử sức trong giải Grammy lần này. Tất cả các thành viên đã nộp album và bài hát chủ đề của mình để tranh giải trong hơn hai hạng mục.Đặc biệt, hai thành viên từng chiếm lĩnh bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard là Jimin và Jungkook cũng đã tự ứng cử trong hạng mục nổi trội nhất của giải Grammy là "Bản thu âm của năm" (Record of the Year) và "Ca khúc của năm" (Song of the Year).Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ K-pop khác như nhóm nhạc nam Stray Kids và Tomorrow X Together (TXT), nhóm nhạc nữ Fifty Fifty và Twice cũng đã gửi sản phẩm âm nhạc của họ.Các đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 10/11, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 4/2/2024.Grammy là lễ trao giải danh giá nhất trong giới âm nhạc đại chúng của Mỹ, tập trung vào chất lượng âm nhạc hơn là sự nổi tiếng hay hiệu suất thương mại.