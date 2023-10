Máy bay quân sự Hàn Quốc sơ tán thành công 220 người dân ra khỏi Israel

Photo : YONHAP News

163 công dân Hàn Quốc mắc kẹt tại Israel đã được đưa về nước an toàn vào đêm 14/10 bằng máy bay quân sự do Chính phủ Seoul phái cử khẩn cấp đến Israel. Chuyến bay này đã "giải cứu" thành công 220 người, bao gồm hơn 50 người Nhật Bản và Singapore.Từng hành khách trên chuyến bay lần lượt bước xuống trong tiếng vỗ tay của người thân, gia đình.Trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas vẫn đang tiếp diễn, các công dân trên chuyến bay cũng như những người chờ đợi tại Hàn Quốc không khỏi lo lắng cho đến tận khi máy bay đáp xuống sân bay an toàn.Một quan chức thuộc đội bay cơ động của lực lượng Không quân Hàn Quốc nhận định tình hình tại Israel có thể biến đổi đột ngột bất cứ lúc nào do liên tục nghe thấy tiếng nổ của tên lửa vang dội, cùng với tiếng chuông cảnh báo tên lửa từ tin nhắn điện thoại không ngừng.Sau 17 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, các công dân Hàn Quốc trên chuyến bay mới được thở phào nhẹ nhõm sau khi đặt chân lên đất Hàn.Một trong những người này chia sẻ đã phải liên tục ở yên trong nhà lánh nạn do các cuộc công kích triền miên bằng hỏa tiễn, và cuối cùng anh đã cố gắng tìm cách thoát ra và thành công trở về Hàn Quốc.Ngoài ra, có 51 người Nhật Bản và 6 người Singapore được sơ tán thông qua kế hoạch tác chiến cứu hộ bằng máy bay quân sự lần này. Seoul đã đề nghị sơ tán công dân hai nước này, do còn dư chỗ ngồi trên máy bay sau khi công dân Hàn Quốc kết thúc đăng ký.Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bày tỏ sự biết ơn và nêu quyết tâm sẽ tích sự hỗ trợ nếu xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai.Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện vẫn còn khoảng 450 người Hàn Quốc tại Israel. Những người này đang được hướng dẫn xuất cảnh thông qua đường bộ hoặc các chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài. Thêm vào đó, cơ quan này cũng đang nỗ lực tìm ra phương án đảm bảo an toàn cho công dân người Hàn tại Israel.