Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ thảo luận trước với Mỹ về giao dịch vũ khí Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Trong cuộc thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội diễn ra hôm 15/10 tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Washington (Mỹ), Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong cho biết đã thảo luận trước với phía Mỹ về tình hình giao dịch vũ khí Nga-Triều mà Nhà Trắng đã công bố gần đây.Ông Cho còn nhấn mạnh mọi hoạt động giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên dưới bất kỳ hình thức nào đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Cùng với đó, Cơ quan Tình báo hai nước Hàn-Mỹ đã liên tục trao đổi mật thiết và chặt chẽ về vấn đề này.Liên quan đến phương án ứng phó trong trường hợp an ninh của bán đảo Hàn Quốc bị đe dọa từ lợi ích mà miền Bắc nhận được từ Nga, Đại sứ Cho nhận định Matxcơva sẽ hành động thận trọng đối với vấn đề chuyển giao công nghệ quân sự tân tiến. Trong trường hợp mối lo ngại này thực sự xảy ra, thì Seoul bắt buộc phải đưa ra quyết định nghiêm túc và quyết đoán.Về câu hỏi đâu là vấn đề quan trọng hơn giữa an ninh kinh tế và hạt nhân miền Bắc, ông Cho Hyun-dong cho biết khó có thể trả lời chắc chắn, song có đánh giá cho rằng khả năng Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa ngày càng trở nên mong manh.Tại phiên thanh tra, một nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đề cập đến việc các doanh nghiệp Hàn Quốc như Hãng điện tử Samsung, SK Hynix và Ô tô Hyundai không thể đường hoàng nêu ý kiến về những bất cập trong điều khoản "guard rail" của Washington mặc dù đang đầu tư với quy mô lớn vào Mỹ. Đáp lại, Đại sứ Cho nhắc đến thành quả là việc Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc đưa thiết bị chíp bán dẫn vào nhà máy Trung Quốc vô thời hạn.Điều khoản "guard rail" có nội dung nếu doanh nghiệp hưởng ưu đãi từ Luật chíp bán dẫn và khoa học của Mỹ thì không được tăng cường sản xuất tại "quốc gia đáng lo ngại" như Trung Quốc trong vòng 10 năm.