Nhu cầu điện năng gia dụng tháng 8 cao kỷ lục kể từ sau năm 2018

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 15/10 công bố thống kê điện năng hàng tháng cho thấy sản lượng điện năng gia dụng bán ra vào tháng 8 đạt 9.377 GWh (gigawatt giờ), tăng 4,6% so với một năm trước. Đây là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, kể cả khi lượng điện được sử dụng nhiều vào mùa hè và mùa đông.Lượng điện mỗi hộ gia đình sử dụng bình quân trong tháng 8 năm nay là 333 kWh, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái (325 kWh).Tháng 8/2022, bình quân một hộ gia đình 4 người sử dụng 427 kWh điện phải trả hóa đơn tiền điện là 66.690 won (49 USD), nhưng trong năm nay khi sử dụng 438 kWh điện thì phải trả 83.390 won (62 USD), tăng 25%.Nguyên nhân tỷ lệ tăng của tiền điện cao hơn tỷ lệ tăng lượng điện sử dụng là do giá điện đã tăng ba lần kể từ mùa hè năm ngoái để phản ánh giá năng lượng quốc tế tăng nhanh. Ngay cả khi sử dụng lượng điện tương tự năm ngoái là 427kWh, hóa đơn tiền điện cũng sẽ tăng 20,8% lên 80.530 won (59 USD).Sản lượng điện bán ra đối với các cơ sở thương mại như cửa hàng cũng tăng nhẹ. Sản lượng điện năng tổng hợp trong tháng 8 là 13.102 GWh, tăng 2,6% so với cùng tháng năm ngoái, cao nhất từ ​​trước đến nay.Chính phủ Hàn Quốc và Tổng công ty điện lực cho rằng hóa đơn tiền điện mùa hè của mỗi hộ gia đình có thể tăng mạnh trong mùa hè do giá điện tăng, kêu gọi tiết kiệm năng lượng bằng cách xúc tiến rộng rãi chương trình hoàn tiền năng lượng nhằm giảm gánh nặng hóa đơn tiền điện cho các hộ gia đình sử dụng ít hơn thông thường.KEPCO cho biết trên thực tế, trong số 699.000 hộ gia đình đăng ký hoàn tiền năng lượng vào tháng 8, có 306.000 hộ gia đình (43,9%) đã thực sự tiết kiệm thành công. Công ty đã hoàn lại tổng cộng 2,07 tỷ won (1,53 triệu USD).Ngược lại, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, bao gồm việc giảm sản xuất chíp nhớ, mức sử dụng điện công nghiệp giảm 2,1% xuống còn 24.703 GWh.