Mỹ chính thức cho phép Điện tử Samsung và SK Hynix đưa thiết bị chíp bán dẫn vào nhà máy Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 13/10 (giờ địa phương) đã ra công báo sửa đổi quy định "VEU" (Validated End-User, tạm dịch "Người sử dụng cuối cùng đã được kiểm chứng"), cho phép Điện tử Samsung và SK Hynix cung cấp thiết bị chíp bán dẫn vào nhà máy chíp bán dẫn tại Trung Quốc.VEU là phương thức cấp phép toàn diện của Bộ Thương mại Mỹ, cho phép những doanh nghiệp đã được phê chuẩn có thể xuất khẩu những mặt hàng được chỉ định mà không bị giới hạn về thời gian. Nếu được xếp vào danh mục VEU thì doanh nghiệp đó không cần phải trình Bộ Thương mại Mỹ cấp phép với mỗi đơn hàng xuất khẩu riêng biệt.Theo đó, Điện tử Samsung và SK Hynix đã được phép đưa thiết bị cần thiết vào nhà máy chíp bán dẫn đặt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn bị hạn chế đưa thiết bị hiện đại như thiết bị quang khắc tia siêu cực tím.Thứ trưởng phụ trách công nghiệp và an ninh của Bộ Thương mại Mỹ Alan Estevez đã nhận định chương trình VEU đang đảm bảo duy trì mối quan hệ hợp tác giữa các nước với Mỹ cho mục đích an ninh quốc gia, và việc cấp phép lần này đã chứng tỏ mối quan hệ hợp tác nhất quán giữa Seoul và Washington.