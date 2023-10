Photo : YONHAP News

Về thực hư liên quan đến "bằng chứng" Mỹ cho rằng Nga và Bắc Triều Triều giao dịch vũ khí, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/10 xác nhận hai nước này đã vận chuyển container trên biển, nội dung cụ thể không được công khai, tuy nhiên khả năng cao là giao dịch hàng trăm nghìn viên đạn pháo nếu xét theo tải trọng của container.Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby hôm 13/10 (giờ địa phương) cho biết đã nhận được thông tin Bình Nhưỡng chuyển giao vũ khí sử dụng trong chiến tranh Ukraine cho Matxcơva, thông qua hơn 1.000 chiếc container trong vòng vài tuần qua.Theo hình ảnh vệ tinh mà Washington gọi là bằng chứng, tàu biển của Nga đã chất container từ cảng Najin của miền Bắc đến khu vực Dunai phía Đông nước Nga. Tại đây, container được chở bằng đường sắt đến kho đạn pháo tại Tikhoretsk ở phía Tây Nam nước Nga. Kho đạn này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 290 km.Nếu Bắc Triều Tiên và Nga thực sự giao dịch vũ khí, thì hai nước này đã vi phạm nghị quyết số 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, mang nội dung nghiêm cấm xuất khẩu và huy động hàng hóa liên quan đến vũ khí từ miền Bắc.Vào ngày 14/10, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng từng đưa ra nhận xét này, cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và các nước hữu hảo để theo dõi động thái hợp tác quân sự bao gồm giao dịch vũ khí giữa hai nước Nga-Triều, cũng như xem xét phương án bổ sung.Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam ngày 16/10 đã chỉ trích các hoạt động hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên, lên án việc Matxcơva đã không làm tròn bổn phận của mình trong vai trò nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.