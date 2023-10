Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật hoàn tất thiết lập đường dây nóng đối phó khủng hoảng

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào ngày 16/10 cho biết ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã thiết lập xong đường dây nóng cấp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), các chuyên viên phụ trách kỹ thuật đã hoàn tất thử nghiệm.Đường dây nóng này mang ý nghĩa là một hệ thống để lãnh đạo và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia ba nước có thể điện đàm hoặc họp trực tuyến bất cứ lúc nào.Đường dây nóng mới được phân tích là vừa có chức năng điện đàm như trước, vừa cập nhật những công nghệ tối tân, tăng cường về bảo mật và bổ sung thêm chức năng cuộc gọi video.Về thông tin này, Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng trong bài phỏng với Yonhap vào ngày 11/10 vừa qua cũng cho biết ba nước đang cải thiện năng lực liên lạc để có thể định kỳ trao đổi đầy đủ bằng điện đàm và cuộc gọi video vào thời điểm thích hợp.NSC cũng cho biết đang nỗ lực để đảm bảo kết nối một cách an toàn giữa quan chức cấp cao Chính phủ ba nước, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia của mỗi bên, nhằm thúc đẩy liên lạc cấp thượng đỉnh.Việc thiết lập đường dây nóng Hàn-Mỹ-nhật được căn cứ theo cam kết "tham vấn khủng hoảng", một nội dung nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David hồi tháng 8.Khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết các bên đã cam kết sẽ tham vấn lẫn nhau một cách nhanh chóng nhằm đối phó với các mối uy hiếp. Ba nước sẽ thiết lập đường dây nóng để chia sẻ thông tin, thảo luận biện pháp đối phó khi xảy ra khủng hoảng trong khu vực.Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên và Trung Quốc sẽ có thể lợi dụng sự thay đổi tình hình do chiến tranh Israel-Palestine để khiêu khích, dư luận quan tâm liệu khi nào ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ khởi động đường dây nóng.Trong nội dung nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 8, lãnh đạo ba nước vẫn chưa định nghĩa cụ thể tình huống "khủng hoảng" là gì. Theo đó, chỉ khi nào ba nước thực sự khởi động đường dây nóng thì mới biết rõ được nghị sự "tham vấn khủng hoảng" ở đây cụ thể là gì. Giới quan sát cho rằng Tokyo có thể trao đổi về vấn đề an ninh thông qua đường dây nóng này, tạo ra một bước ngoặt mới trong quan hệ Hàn-Nhật.