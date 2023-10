Photo : YONHAP News

Công ty giải trí ABO, đơn vị phân phối phim điện ảnh hành động Hàn Quốc "The Outlaws 3" (tạm dịch: Ngoài vòng pháp luật 3) ngày 17/10 cho biết bộ phim này đã chiến thắng giải thưởng "Phim hay nhất trong Tiêu điểm châu Á" tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Sitges lần thứ 56.Liên hoan phim Sitges được tổ chức hàng năm tại Catalonia, Tây Ban Nha, được xem là một trong ba liên hoan phim giả tưởng lớn nhất thế giới bên cạnh Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Brussels (BIFFF) của Bỉ và Liên hoan phim Fantasporto của Bồ Đào Nha.Giải thưởng "Phim hay nhất trong Tiêu điểm châu Á" được trao cho các phim châu Á được giới thiệu tại liên hoan phim này, và được bình chọn bởi khán giả tại đây. Trong năm ngoái, phần 2 của "Ngoài vòng pháp luật" cũng đã đoạt giải ở hạng mục này.Vào tháng 8 năm nay, "Ngoài vòng pháp luật 3" chiến thắng giải "Khán giả châu Á xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Fantasia lần thứ 27 tại Canada.Được cầm trịch bởi đạo diễn Lee Sang-yong, phần 3 của phim ghi nhận có doanh thu cao nhất trong năm 2023, thu hút 10,68 triệu khán giả Hàn Quốc ra rạp sau khi công chiếu vào tháng 5."Ngoài vòng pháp luật 3" hay còn có tên gọi khác là "The Roundup: No Way Out" (tạm dịch: Vây hãm không lối thoát) kể về câu chuyện của thám tử quyền lực Ma Seok-do (do diễn viên Ma Dong-seok thủ vai) đánh bại một tổ chức tội phạm chuyên phân phối một loại ma túy mới.