Khai mạc Đối thoại an ninh Seoul lần thứ 12

Photo : YONHAP News

Đối thoại an ninh Seoul (SDD) lần thứ 12, một cơ chế thảo luận an ninh đa phương do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức, sẽ diễn ra tại Seoul trong vòng ba ngày từ 17/10.Đối thoại an ninh Seoul được tổ chức lần đầu vào năm 2012, nhằm đóng góp vào việc tăng cường hợp tác an ninh và hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Chủ đề của đối thoại năm nay là "Hợp tác và đoàn kết hướng tới tự do, hòa bình và thịnh vượng". Các nước tham gia sẽ tiến hành thảo luận tìm kiếm phương án đối phó chung với tình hình chiến tranh Ukraine, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, mối đe dọa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, nhất là trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng sau cuộc tấn công Israel của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas.Năm nay, có hơn 800 quan chức phụ trách an ninh đến từ 56 quốc gia và hai tổ chức quốc tế tham gia sự kiện. Trong đó có 5 nước cử quan chức cấp Bộ trưởng tham gia là Australia, Malaysia, Mông Cổ, Brunei, Fiji.Phía Nhật Bản có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kiyoshi Serizawa tham dự, dự kiến hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Shin Bum-chul. Cuộc hội đàm gần đây nhất của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật diễn ra vào tháng 9 năm ngoái.Phía Mỹ có Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera và Đại sứ Mỹ tại SeoulPhilip Goldberg, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách phòng thủ hạt nhân và tên lửa Elaine Bunn tham dự.Lễ khai mạc Đối thoại an ninh Seoul được tổ vào ngày 18/10, bắt đầu bằng bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Hàn Quốc Shin Won-sik, bài phát biểu chúc mừng của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Cho Tae-yong, và bài phát biểu của cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.Sau đó sẽ diễn ra phiên thảo luận chính, với các nghị sự là mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên và đối phó của cộng đồng quốc tế; tự do, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương; biến đổi môi trường an ninh toàn cầu và phương án hợp tác quốc tế. Ngoài phiên thảo luận chính còn có 4 phiên thảo luận đặc biệt về an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng, các vấn đề về sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo quân sự, ý nghĩa 70 năm ký kết hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Trước lễ khai mạc, vào chiều ngày 17/10 diễn ra cuộc họp của Nhóm công tác an ninh mạng và Nhóm công tác an ninh không gian.