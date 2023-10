Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết hỗ trợ hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/10 đã tới dự lễ khai mạc Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul (Seoul ADEX), nơi trưng bày nhiều vũ khí tối tân của Hàn Quốc như chiến đấu cơ thế hệ 4.5 KF-21, pháo tự hành K-9 nổi tiếng thế giới.Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang biến từ "không" thành "có", viết lên trang sử mới. Từ một nước phải phụ thuộc vào viện trợ và nhập khẩu, Hàn Quốc đã vươn mình trở thành một quốc gia có thể xuất khẩu cả chiến đấu cơ tối tân.Ông Yoon nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng là công nghiệp chiến lược quốc gia, hỗ trợ cho cả an ninh và kinh tế.Tổng thống Hàn Quốc cũng trình bày về những nỗ lực nhằm đạt được sự tăng trưởng cho ngành công nghiệp này của Chính phủ trong thời gian qua, như lập ra bộ phận chuyên trách về xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thuộc Văn phòng an ninh quốc gia, dốc sức xuất khẩu công nghiệp quốc phòng trong các hoạt động ngoại giao cấp thượng đỉnh.Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng, nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, ông Yoon cũng tuyên bố sẽ lập ra Cơ quan Hàng không và vũ trụ, để đạt bước nhảy vọt mới cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.Triển lãm lần này có sự tham gia của nhiều tài sản chiến lược Mỹ như máy bay ném bom chiến lược B-52, chiến đấu cơ tàng hình hàng đầu thế giới F-22. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày chiến đấu cơ F-35 và nguồn lực chiến đấu trong "hệ thống ba trụ cột" của Hàn Quốc như hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân. Đây là những nguồn lực chiến đấu trọng tâm của hai nước Hàn-Mỹ để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.Khác với các sự kiện liên quan tới an ninh trước đó, khi phát biểu tại triển lãm Seoul ADEX lần này, Tổng thống Yoon Suk-yeol không đề cập tới Bắc Triều Tiên hay "thế lực cộng sản", chỉ nói rằng triển lãm sẽ góp phần khẳng định về năng lực áp đảo của hai nước đồng minh Hàn-Mỹ. Ông Yoon tập trung nhấn mạnh về tầm quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng, và quyết tâm hỗ trợ của Chính phủ.Văn phòng Tổng thống cho biết sau cuộc bầu cử Chủ tịch quận Gangseo (Seoul), Tổng thống sẽ tập trung vào chăm lo dân sinh hơn là vấn đề tư tưởng trong thời gian tới.