Bắt đầu các hoạt động tưởng niệm một năm thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon

Photo : YONHAP News

Đã gần một năm trôi qua kể từ sau thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul), xảy ra vào ngày 29/10 năm ngoái khiến 159 người thiệt mạng. Gia quyến các nạn nhân ngày 16/10 đã tổ chức họp báo, tuyên bố hai tuần tới (từ ngày 16-29/10) là khoảng thời gian đặc biệt để tưởng niệm một năm thảm kịch này.Nhiều sự kiện tưởng niệm đang được diễn ra, như đi bộ 159 km để tưởng nhớ 159 nạn nhân, hay cuộc tuần hành "tam bộ nhất bái" (bước 3 bước lạy 1 lạy) tới trụ sở Quốc hội.Gia quyến các nạn nhân thì tập trung về bàn thờ chung đặt tại quảng trường Seoul để dâng hoa. Chủ tịch Hội đồng gia quyến các nạn nhân chỉ ra một thực tế rằng những ký ức về thảm kịch Itaewon đang dần biến mất trong khi vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, những người chịu trách nhiệm vẫn chưa bị trừng phạt.Trong vòng hai tuần tới, gia quyến các nạn nhân và tổ chức dân sự sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào mỗi buổi tối hàng ngày, đồng thời tổ chức buổi ra mắt phim tài liệu về thảm kịch Itaewon, buổi tọa đàm với thanh niên, để cùng người dân tưởng nhớ về thảm kịch.Gia quyến các nạn nhân đang hối thúc Quốc hội thông qua dự luật đặc biệt về thảm kịch Itaewon. Vào tháng 8, dự luật đặc biệt đã được thông qua tại Ủy ban Hành chính và an toàn tại Quốc hội, nhưng vẫn chưa được thẩm định tiếp tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp.Tại hiện trường khu phố nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp đang được dựng lên "Con đường tưởng nhớ và an toàn". Trong buổi thanh tra của Quốc hội vào ngày 16/10, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết đã tiếp xúc với gia quyến các nạn nhân và phê duyệt phương án xây dựng một không gian tưởng niệm các nạn nhân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Thị trưởng Oh cũng phát biểu rằng sẽ kêu gọi gia quyến các nạn nhân tự nguyện dỡ bỏ bàn thờ chung.