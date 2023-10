Photo : YONHAP News

​Trong bối cảnh chiến sự giữa Israel-Palestine ở dải Gaza đang căng thẳng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk tại buổi họp báo thường kỳ ngày 17/10 cho biết hiện có khoảng 430 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Israel, trong đó 10 người là lưu trú ngắn hạn.Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tình hình và diễn biến của vụ việc để tìm nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân nước mình.Trả lời câu hỏi Chính phủ có khuyến khích sơ tán người dân ở Israel hay không, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Hàn Quốc đang theo dõi tình hình nước sở tại và thực hiện các đối sách cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân, mỗi ngày đều lắng nghe ý kiến ​​của kiều bào qua mạng liên lạc khẩn cấp.Một nguồn tin cho biết phần lớn người Hàn ở Israel đều sinh sống quanh những khu vực tương đối an toàn nên không cần phải sơ tán ngay lập tức.