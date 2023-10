Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết hỗ trợ Cảnh sát đối phó với tội phạm bạo lực

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 18/10 đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cảnh sát lần thứ 78, được tổ chức tại Phủ Tổng thống (quận Jongno, Seoul), từng là nơi làm việc của các Tổng thống tiền nhiệm.Tham dự lễ kỷ niệm có hơn 270 người, gồm gia quyến của những cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, lãnh đạo Sở Cảnh sát các tỉnh thành, đại diện cơ quan Cảnh sát của 31 nước và tổ chức quốc tế, quan chức Chính phủ.Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát đã luôn là những người tiên phong, cống hiến vì sự an toàn của người dân. Tổng thống nhấn mạnh việc bảo vệ sự an toàn cho người dân là lý do tồn tại đầu tiên của quốc gia. Ông Yoon cam kết sẽ hỗ trợ cảnh sát để đối phó với các tội phạm bạo lực.Tổng thống ca ngợi Cơ quan Cảnh sát đã thực hiện sứ mệnh là người bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do và pháp trị kể từ sau khi đất nước được giải phóng cách đây 78 năm. Giờ đây, lực lượng cảnh sát đang tiếp tục nỗ lực hết sức để ngăn chặn các hành vi bạo lực ngang nghiên, đã trở thành thông lệ tại các công trường xây dựng, bảo vệ người dân khỏi tội phạm dân sinh như lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà, ma túy. Năng lực trị an và thực thi pháp luật của cảnh sát Hàn Quốc cũng được quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, ông Yoon cũng nhấn mạnh Cơ quan Cảnh sát phải cải tổ bộ máy, tập trung vào "trị an", tăng cường năng lực đối phó tội phạm tại hiện trường.Ông Yoon chỉ ra rằng tuyệt đối không thể dung thứ cho các hành vi tội phạm nhắm vào người yếu thế, như bạo lực tình dục, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình, tội phạm đeo bám. Cảnh sát phải tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo người dân không cảm thấy bất cứ mối đe dọa hay lo sợ nào trong đời sống thường ngày. Chính phủ cũng sẽ tích cực hỗ trợ cần thiết cho Cơ quan Cảnh sát.Tại lễ kỷ niệm, Chính phủ đã vinh danh ba "Anh hùng Cảnh sát của năm" đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và trao huân chương cho 5 sĩ quan cảnh sát có thành tích xuất sắc.