Mỹ lo ngại Nga sẽ cung cấp gì cho Bắc Triều Tiên sau khi được viện trợ vũ khí

Photo : YONHAP News

Phát biểu trong cuộc họp quan chức hạt nhân ba bên Hàn-Mỹ-Nhật vào ngày 17/10 tổ chức ở Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim nhắc đến việc Bắc Triều Tiên gần đây đã vận chuyển hơn 1.000 container chứa thiết bị quân sự và vật tư quân nhu cho phía Nga, điều này là nguy hiểm và gây bất ổn trong khu vực cũng như sẽ kéo dài cuộc chiến tranh tàn khốc tại Ukraine, gia tăng thương vong lớn về người.Đặc phái viên Mỹ quan ngại sâu sắc về những gì Matxcơva đang cung cấp cho Bình Nhưỡng để đổi lấy những vũ khí và đạn dược này, đồng thời chỉ trích sự hợp tác quân sự trên diện rộng như vậy đã làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đe dọa sự ổn định và an ninh.Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang lo ngại về việc Trung Quốc gần đây trục xuất những người tị nạn, bao gồm số lượng lớn người tị nạn Bắc Triều Tiên, hối thúc Bắc Kinh tuân thủ nghĩa vụ cấm không trục xuất và bảo hộ thích hợp cho những người tị nạn, cho phép họ được đến nước thứ ba an toàn.Ông Sung Kim nhấn mạnh Washington không có ý đồ thù địch với Bình Nhưỡng, luôn mong muốn phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc và sẵn sàng gặp gỡ Bắc Triều Tiên để thảo luận về các vấn đề lo ngại; đồng thời sẽ nỗ lực bảo vệ các nước đồng minh trong khu vực, đối phó với các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của miền Bắc.Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn trong bài phát biểu chung cũng chỉ trích sự hợp tác quân sự Nga-Triều là vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Hàn Quốc sẽ không ngần ngại bắt họ phải trả giá vì điều này.Ông Kim Gunn nói thêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tiếp tục ám ảnh về vũ khí hạt nhân mà bỏ mặc sinh kế của người dân và vi phạm nhân quyền. Trong 30 năm qua, Bình Nhưỡng đã cố gắng để củng cố thể chế của mình thông qua việc phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng kết quả là chính quyền nước này đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm với sự bất ổn, nghèo đói và cô lập. Không có gì là đáng nghi ngờ khi Bình Nhưỡng bắt tay với Matxcơva để tìm con đường giải thoát cho cuộc khủng hoảng trong và ngoài nước nghiêm trọng. Tuy nhiên Bắc Triều Tiên sẽ sớm nhận ra rằng khả năng thành công là không hề có, ý chí phi hạt nhân hóa của cộng đồng quốc tế ngược lại còn lớn hơn dã tâm hạt nhân của nước này.Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hướng đi của Bắc Triều Tiên là ngược lại hoàn toàn với các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ được đặt ra bởi cộng động quốc tế.Trước cuộc họp ba bên, quan chức hạt nhân Hàn-Nhật cũng đã họp song phương, lần đầu gặp gỡ trực tiếp kể từ khi ông Namazu nhậm chức hồi tháng 8. Hai bên nhất trí chia sẻ tình hình trên bán đảo Hàn Quốc, bao gồm việc Nga-Triều tăng cường hợp tác quân sự gần đây, cũng như tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.Ngoài ra, nhân cơ hội Seoul và Tokyo cùng giữ chức vụ thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an kể từ năm tới, hai bên quyết định tăng cường nỗ lực để cho cộng đồng quốc tế biết về thực trạng nhân quyền miền Bắc. Bên cạnh đó là trao đổi ý kiến ​​về các vấn đề nhân quyền nổi cộm như việc Trung Quốc cưỡng ép hồi hương những người tị nạn miền Bắc gần đây.