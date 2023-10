Ngành xây dựng Hàn Quốc bị

Photo : KBS News

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nâng cao cảnh giác với tình hình chiến sự giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas sẽ lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, gây ảnh hưởng xấu tới tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xây dựng.Dự án xây dựng 100.000 căn hộ gia đình ở khu đô thị mới Pasmaya, Iraq được công ty xây dựng Hàn Quốc khởi công từ năm 2012 đến năm 2019 hoàn công đợt 1. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa nhận được 800 tỷ won (589.450 USD) chi phí xây dựng do phía Iraq thiếu sót trong việc đảm bảo ngân sách, khiến dự án rơi vào tình trạng gián đoạn hoàn toàn.Một công ty xây dựng khác nhận đơn đặt hàng xây dựng khu dân cư phức hợp ở Libya vào năm 2007 và đã hoàn công vào năm 2012 nhưng hơn 10 năm qua vẫn chưa nhận được 55 tỷ won (40.528 USD) do cuộc nội chiến tại nước này.Theo đó, khoản thu dài hạn mà các doanh nghiệp Hàn Quốc chưa nhận được từ khách hàng nước ngoài trong vòng hơn một năm lên tới tổng cộng 1.500 tỷ won (1,1 tỷ USD). Xét theo quốc gia, hơn một nửa (53,47%) tình trạng "thiếu nợ" xảy ra ở Iraq, theo sau đó là Ai Cập, Việt Nam, Libya và Ấn Độ.Nguyên nhân dẫn đến việc không thể thanh toán chủ yếu là do tình hình tài chính của khách hàng suy giảm (61,43%), sau đó là chậm trễ thỏa thuận hay rủi ro quốc gia như chiến tranh, đảo chính. Các công ty xây dựng cũng đã thử đâm đơn kiện nhưng phía khách hàng không có tiền trả thì cũng không có cách nào tự giải quyết được, chỉ có thể nộp đơn kiến nghị lên Chính phủ.Có chỉ trích cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần nỗ lực ngoại giao tích cực hơn nữa để giải quyết các khoản tiền chưa thu như đưa vào nghị sự đàm phán ngoại giao. Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết sẽ nêu vấn đề khoản tiền chưa thu vào chương trình thảo luận bất cứ khi nào phái cử nhóm hỗ trợ đấu thầu ra nước ngoài.