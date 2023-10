Cơ quan Hàn-Mỹ ban cảnh báo chung về nhân lực IT Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Cơ quan Cảnh sát quốc gia của Hàn Quốc cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 19/10 đã ban cảnh báo chung về nhân lực công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên.Trong đó, cơ quan chức năng hai nước đưa ra hướng dẫn về những cách thức mới được nhân lực IT miền Bắc sử dụng để giả mạo danh tính, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện biện pháp phòng ngừa. Cảnh báo lần này mang tính chất bổ sung thêm các động thái gần đây của miền Bắc vào cảnh báo chung về nhân lực IT của Bình Nhưỡng được Chính phủ hai nước Hàn-Mỹ công bố vào năm ngoái.Cảnh báo lần này chỉ ra rằng nhân lực IT của Bắc Triều Tiên thường tránh các cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp qua video. Nếu các địa điểm hay diện mạo của ứng viên thể hiện trên màn hình không nhất quán thì doanh nghiệp cần nghi ngờ đó là nhân lực IT của miền Bắc.Cơ quan hữu quan hai nước cũng nêu ra một số trường hợp khả nghi, như hành vi bất chính trong quá trình phỏng vấn hay làm bài thi tuyển dụng, từ ngữ sử dụng và quê quán ghi trong sơ yếu lý lịch không khớp, lấy địa chỉ công ty làm địa chỉ nhận hàng thay vì địa chỉ nhà riêng, thay đổi địa chỉ ngay sau khi được tuyển dụng.Cơ quan hai nước khuyến nghị các doanh nghiệp IT phải điều tra danh tính của các ứng viên, đặc biệt là phải tiến hành xác nhận tài khoản và địa chỉ thực tế của ứng viên; tăng cường các biện pháp bảo mật.Các cơ quan này chỉ ra rằng nhân lực IT của Bắc Triều Tiên đang giả mạo danh tính, quốc tịch ở khắp nơi trên thế giới, kiếm được khoản ngoại tệ lên tới hàng trăm triệu USD, trong đó phần lớn bị chính quyền nước này thu về để dùng cho phát triển hạt nhân, tên lửa.Việc tuyển dụng, trả lương cho nhân lực IT miền Bắc không chỉ làm tổn hại tới danh tiếng công ty, mà còn đặt doanh nghiệp vào rủi ro bị lộ bí mật kinh doanh, trộm cắp tài sản, thậm chí là còn có thể vi phạm nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và luật pháp Mỹ, Hàn Quốc. Những doanh nghiệp Hàn Quốc nào tuyển dụng nhân lực miền Bắc khi chưa được Chính phủ phê duyệt sẽ có thể bị xử phạt căn cứ theo Luật giao lưu hợp tác liên Triều.